Chileens militair vrachtvliegtuig met 38 inzittenden vermist

Een Hercules C130 steeg gisteravond iets voor 21 uur onze tijd op in Punta Arenas, een stad in het zuiden van Chileens Patagonië, voor een vlucht naar een Chileense basis op Antarctica.

Een dik uur na het opstijgen verloren de luchtverkeersleiders alle contact. Het toestel was toen ongeveer halfweg. De luchtmacht sprak aanvankelijk over een mogelijke noodlanding maar gaat er intussen vanuit dat het toestel is neergestort in de Zuidelijke Oceaan. Mogelijk kwam het zonder brandstof te zitten.

De Drake zeestraat waar het vliegtuig van de radar verdween, is ook berucht voor zeer strenge weersomstandigheden, met vriestemperaturen en zware stormen. Maar volgens de Chileense luchtmacht was het weer goed toen het vliegtuig opsteeg. Anders zou het niet vertrokken zijn, voegde de luchtmacht eraan toe. Volgens de luchtmacht was het toestel voor deze vlucht ook in uitstekende staat.