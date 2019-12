Pijnpatiënten spelen expertenrol in "Anatomie van pijn" in NTGent

Je eigen pijn is moeilijk onder woorden te brengen. Regisseur Lies Pauwels maakte een voorstelling over een leven met pijn en pijn in het leven. Ze wil pijn tastbaar maken zonder het als grote, zichtbare onderwerp van de voorstelling te brengen. Negen acteurs proberen het op alle mogelijke manieren duidelijk te maken. Vijf onder hen zijn experten. Het zijn patiënten die leven met chronische pijn lijden. Samana, een organisatie die zich bekommert om mensen met een chronische ziekte, ondersteunt en begeleidt het project.