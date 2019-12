De Lijn heeft al 600 nieuwe chauffeurs aangeworven, dienstregeling in januari weer normaal

De nieuwe aanwervingen zullen er op termijn voor zorgen dat de dienstregeling weer normaal zal kunnen verlopen. Claes schat dat dat in de loop van januari het geval zal zijn. Of er dan een "sorrypas" komt voor de gedupeerde reizigers, zoals de NMBS eerder al eens had voorzien? "Daarover zijn we in overleg met de ombudsman", aldus nog Claes.

Herbekijk hieronder de reportage in "Het Journaal":