Ivan De Vadder vrijwilligt: "Alleen wie chemo heeft gehad, kan beschrijven wat het is en hoe dat aanvoelt en smaakt" 

Stefanie Veraghtert (31) kreeg op haar 26e de diagnose van baarmoederhalskanker. Nadat haar behandeling was afgerond, viel ze in een zwart gat, en gooide ze haar leven volledig om. Ze startte een sociale onderneming voor jonge lotgenoten met kanker: "The Big C". In haar koffiebars stelt ze verschillende jongeren te werk die kanker hebben overwonnen.



Daarnaast is "The Big C" een ontmoetingsplek, waar mensen die geconfronteerd worden met kanker elkaar kunnen vinden. "Want lotgenotencontact is het meest genezende, authentieke en warme wat ik ooit heb gevoeld", zo vertelt Veraghtert.

Bekijk de video: