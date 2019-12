Democraten willen Trump aanklagen voor machtsmisbruik en hinderen van het Congres

Eerst zal de juridische commissie nu debatteren over de voorgestelde "articles of impeachment". Er kunnen nog wijzigingen aan gebeuren of nieuwe artikels bijkomen, die dan wel eerst moeten worden goedgekeurd door de commissie. Daarna zal het voltallige Huis met een stemming beslissen of Trump "impeached" wordt. Vermoedelijk zal dit gebeuren, omdat er in het Huis een Democratische meerderheid is.