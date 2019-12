"Dit is voor mij geen grap meer. Je zou de reacties eens moeten lezen!"

Het was dus vooral Sean Hunter, leerkracht in een lagere school in Vancouver, Canada, én aspirant-acteur, die de wind van voren kreeg. Hij zag zijn acteerambities al gekortwiekt en liet aan verschillende nieuwsmedia weten dat hij in het werkelijke leven helemaal niet de persoon is die in het reclamefilmpje te zien is.

Maar afgelopen weekend bracht ook "Saturday night live" nog een item rond de "seksistische reclame", eindigend met: "Je ziet er beter maar strakker uit dan de babysitter".

Voor Hunter mogen de grappen nu wel stoppen, zo reageerde hij op celebritywebsite TMZ: "Ik vond het nogal frustrerend om "Saturday night live" te zien. De reclamespot kreeg in grote letters de term 'seksistisch' opgeplakt. Ik ga daar echt niet mee akkoord. Door die opmerking in "Saturday night live" wordt hetgeen mensen denken nogmaals versterkt. Terwijl ik helemaal niet zo’n gevoel heb. Want ze vertellen de waarheid niet over wat die reclamespot wel juist voorstelt. Ach, het is wat het is."