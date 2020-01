Een pil die je slimmer maakt? Misschien bestaat het binnenkort écht

Modafinil lijkt ook vooral een positief effect te hebben bij ingewikkelde taken. "Dat is heel opvallend", zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). "De verbetering is er alleen bij taken die veel hersenkracht vereisen. Bij eenvoudige taken zie je weinig of geen verschil. Bij die taken presteren mensen dus even goed zónder Modafinil."