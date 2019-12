Formatievraag van de dag: moet Bart De Wever al dan niet aan zet komen?

Hoe dan ook is het een moeilijke evenwichtsoefening voor de koning, net omdat de verschillende partijvoorzitters niet op één lijn zitten over de te volgen koers in de formatie. Daardoor zou een beslissing van de koning achteraf kunnen worden geïnterpreteerd als een kant kiezen. Dat verwijt kreeg koning Albert ook in 2011 nadat hij Elio Di Rupo (PS) als formateur had aangesteld.

Als paars-groen nog niet formatierijp is of zelfs afgebrand blijkt, zal de koning mogelijk Bart De Wever het veld in sturen. Mogelijk krijgt hij dan 5 weken, even veel als Paul Magnette (PS). De Wever staat zo goed als zeker voor paars-geel, maar of die optie realistisch is, is helemaal niet zeker. Daarnaast vrezen de Vlaamse liberalen dat De Wever de verdeeldheid bij Open VLD zal uitbuiten.

Mocht paars-groen toch levensvatbaar blijken, kan er een soort doorstart komen onder leiding van een figuur als Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD).

Vanmiddag ontving koning Filip nog de partijvoorzitters van Ecolo, CDH, DéFI en SP.A. De Vlaamse socialisten hadden alvast een duidelijke boodschap. "Wij willen géén communautaire carrousel waarbij we weer maandenlang rondjes gaan draaien zonder te weten wat we daarmee gaan bereiken", liet SP.A-voorzitter Conner Rousseau horen.

Nu is het wachten op wat de koning gaat beslissen. Dat kan vanavond nog of morgen.

