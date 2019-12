Gentse Sint-Lucas-ziekenhuis vreest parkeertoeristen door uitzondering op lage-emissiezone

Vanaf 1 januari 2020 is het gebied binnen de Gentse stadsring verboden voor zwaar vervuilende wagens. Het Gentse ziekenhuis AZ Sint Lucas ligt binnen die lage-emissiezone (LEZ), maar kreeg een uitzondering van de stad. "Het zou oneerlijk zijn tegenover de andere Gentse ziekenhuizen, die buiten de zone liggen", zegt schepen Tine Heyse (Groen). Alle auto's mogen dus op de parking staan, ook de auto's die normaal de LEZ niet binnen mogen.

AZ Sint-Lucas is wel bezorgd dat iedereen van de parking gebruik zal maken, ook mensen die niet in het ziekenhuis moeten zijn. "We zijn ons daar bewust van", zegt directeur Nico Gobbin. "We zijn aan het kijken hoe we onze automaten op de één of andere manier kunnen linken aan mensen die wel degelijk in het ziekenhuis moeten zijn. Of om iemand te bezoeken, of omdat ze zelf een doktersafspraak hebben."

Hoe het ziekenhuis dat technisch gaat doen, is nog niet duidelijk. Maar volgens directeur Gobbin zal dat in de toekomst wel kunnen. "Het kan niet zijn dat mensen die niets met het ziekenhuis te maken hebben, een parkeerplaats zouden innemen. We zoeken naar een haalbaar systeem."