Grootmoeder-orka's bevorderen het overleven van kalveren

"De menopauze heeft zich enkel ontwikkeld bij mensen, orka's en drie andere soorten van tandwalvissen, en waarom de vrouwtjes van deze soorten de voortplanting stopzetten een flink stuk voor het levenseinde, is een evolutionair raadsel waarover men zich al lang het hoofd breekt", zei medeauteur van de studie professor Darren Croft van de University of Exeter.

"Onze nieuwe bevindingen tonen dat, net zoals bij mensen, grootmoeders die de menopauze achter zich hebben, beter in staat zijn om hun kleinkinderen te helpen, en dat deze voordelen voor de familiegroep kunnen helpen verklaren waarom de menopauze geëvolueerd is bij orka's, net zoals dat bij mensen het geval is."

De studie van het internationaal team is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of York.