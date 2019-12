Hoe een jongetje op een stapel jassen in een Brits ziekenhuis online propaganda wordt

Volgens professor Digital Humanities en onderzoeker Mark Owen Jones van de Hamad bin Khalifa Universiteit in Doha, de hoofdstad van Qatar, duiken de valse berichten over de foto ook op in grote Facebookgroepen als "Seahman have your say” of “Cambridgeshire Free Discussion”, groepen die tienduizenden volgers hebben en zoals veel groepen op Facebook gelinkt zijn aan stad of een regio. Dat hebben we zelf ook vastgesteld. De berichten worden er veel gelezen, maar ook tegengesproken.

De desinformatie, bewust foute informatie verspreiden om mensen te misleiden, bereikt ook "influencers", mensen met veel volgers en een groot bereik op sociale media. Zoals Allison Pearson. Pearson is columniste bij de Britse krant The Telegraph. Ook Pearson beweert bij hoog en laag dat de foto in scène is gezet met een politiek doel en bereikt met haar bericht tienduizenden mensen op Twitter. Die tweet is intussen weer verwijderd, maar hieronder kunt u een screenshot bekijken: