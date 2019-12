Inwoners Denderleeuw worden wakker met hakenkruisen op hun gevel

In Iddergem, in Denderleeuw, werden verschillende inwoners vanochtend wakker met een bekladde gevel. Op verschillende woningen en auto’s zijn er zwarte hakenkruisen geschilderd. De politie is een onderzoek gestart, maar houdt nog in het midden of het om een racistische actie gaat.

“De wereld is van iedereen”

De buurtbewoners zijn in ieder geval geschrokken van de tekens. “Het is hier een ravage geweest”, vertelt buurtbewoonster Nelly. Haar gevel bleef gespaard, maar de buren hadden minder geluk. “De politie is hier wel aan de deur gekomen met de vraag of ik iets gemerkt had, maar ik heb er niets van gemerkt. Waarschijnlijk sliep ik al. Ik vind het wel heel erg.”

“Zoiets kan gewoon niet”, gaat Nelly verder. “Het is wel zo dat er hier in Iddergem de laatste tijd tamelijk veel anderstalige mensen zijn komen wonen. Maar ik kan absoluut niet spreken van overlast door deze mensen. Integendeel. Ze zeggen altijd heel vriendelijk goedendag. Ik vrees wel dat dit een teken van racisme is. Ik vind dat heel erg spijtig. De wereld is van iedereen.”

Of het werkelijk om racisme gaat, is nog niet duidelijk, zegt de politie.