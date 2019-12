Jongen zwaargewond na aanrijding met tram in Jette

In de Brusselse gemeente Jette is deze ochtend een kind gewond geraakt bij een aanrijding met een tram van lijn 51. "Het ongeval gebeurde ter hoogte van de halte Charles Woeste, rond 8.20 uur," zegt Caroline Vervaet van de lokale politie Brussel West. "Een tram reed een jongen aan, die onder begeleiding van zijn moeder op straat liep. Een ziekenwagen en een mugteam hebben het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis, maar de juiste gezondheidstoestand van het kind is nog niet duidelijk." Ook over de exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog geen details bekend.

Door het ongeval was het tramverkeer op lijn 51 onderbroken tussen de haltes Belgica en Kerkhof van Jette. De MIVB legde pendelbussen in maar sinds 9 uur is het tramverkeer hersteld.