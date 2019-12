Koning stelt Coens (CD&V) en Bouchez (MR) aan als informateurs: "Meeste partijen wilden De Wever (N-VA) niet aan zet" 

Dat Magnette nu opgevolgd wordt door een duo, noemt Wetstraatjournalist Bart Verhulst een inventieve zet van de koning. Want de hele dag circuleerden drie namen van mogelijke nieuwe informateurs: die van Bart De Wever, die van onderhandelaar Koen Geens van CD&V en die van Patrick Dewael van Open VLD.

Verhulst: “De koning bevond zich in een politiek mijnenveld, want er was geen eensgezindheid onder de partijvoorzitters over hoe het nu verder moest." De koning moest bij zijn volgende zet op het formatieschaakbord uitkijken dat hij niet duidelijk kant koos. "Daarom heeft hij gekozen voor twee informateurs die zich in de meest neutrale positie bevinden."

"Eerst is de naam van Koen Geens rondgegaan," weet Bart Verhulst, "maar uiteindelijk is het voorzitter Joachim Coens geworden." Omdat CD&V er geen zin in had om alleen aan zet te komen, is MR-voorzitter George-Louis Bouchez erbij gevraagd. Beide heren hebben meteen "ja" gezegd op de vraag van de koning, of ze informateurs willen worden.