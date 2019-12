Koppel met eigendommen in Turkije woonde onterecht in sociale woning in Antwerpen en is nu veroordeeld

Dit is het eerste dossier dat uitgesproken is door de rechter. Er lopen nog een 10-tal dossiers waarbij de huurders de beslissing van Woonhaven niet aanvaarden.

"Dit benadrukt het belang dat sociale huisvestingsmaatschappijen controles moeten kunnen doen, niet alleen op eigendommen in België maar ook in het buitenland", zegt Fons Duchateau, voorzitter van Woonhaven en Schepen van Wonen in Antwerpen. "Het is belangrijk dat enkel de mensen die recht hebben op een sociale woning er één krijgen. Daarom moeten we sociale woonfraude aanpakken".