Hoe is het om jong en dakloos te zijn? YouTube-reeks "Labels" praat met Matthias (21) en Liam (20)

Matthias uit Brugge is net 18 als zijn vader hem vorig jaar uit huis zet. Matthias huurt een studiootje dat hij betaalt door als hulpkok te werken in een McDonald's-restaurant. In zijn vrije tijd blowt hij vooral. En niet weinig. Elke week jaagt hij er 25 gram weed door, goed voor een slordige 250 euro. Het duurt niet lang vooraleer hij de huur niet meer kan betalen en hij voor een tweede keer uit huis wordt gezet. Deze keer door een deurwaarder. Matthias vult zijn rugzak met kleren, een gsm-lader en een toilettas en is plots dakloos.

De dagen van Matthias zijn monotoon. Hij slaapt zoveel als mogelijk in een nachtopvang. Daar kan hij maar vier dagen in de week terecht. Wanneer hij niet in de nachtopvang terechtkan, slaapt Matthias in het toilet van een ondergrondse parking. Ineengedoken op zijn skateboard om de koude vloer niet te moeten voelen probeert hij een paar uur te slapen.

Elke morgen is hij de eerste klant van de stadsbibliotheek van Brugge. Hij mag er twee uur per dag internetten. Voor de rest telt hij de uren in een van de knusse leeszeteltjes. Het personeel laat hem met rust. Hij mag alleen niet in slaap vallen. Dan bellen ze de politie en riskeert hij op een zwarte lijst terecht te komen.