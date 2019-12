Marie Fredriksson, de zangeres van de Zweedse popgroep Roxette, is overleden

Jan Vereecke, de man achter Night of the Proms en Sportpaleis Group, heeft samengewerkt met Marie Fredriksson. "Ik ontmoette haar voor het eerst in 2002, op een vergadering in Stockholm. Roxette zou toen optreden op de Night of the Proms. Een of twee dagen voor de persconferentie kregen we het bericht dat ze er niet kon bij zijn, want ze was gevallen in haar badkamer. We dachten dat ze uitgegleden was, maar een paar dagen daarna bleek dat de oorzaak die tumor was en dat Roxette niet naar Night of the Proms zou komen in 2002."