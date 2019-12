Marijn Devalck: “Ik denk dat de mensen komen kijken om te zien of Boma echt dood is”

In Antwerpen gaat "Viva Boma" in première, de vierde film over "F.C. De Kampioenen". En de voetbalploeg heeft duidelijk nog niks aan populariteit ingeboet. "Ik heb het met eigen ogen gezien, de overrompeling hier in Kinepolis Antwerpen is compleet", zegt onze filmman Ward Verrijcken. Hij sprak op de rode loper met acteur Marijn Devalck (Boma) en actrice en scenariste An Swartenbroekx (Bieke). Bekijk hierboven zijn verslag.