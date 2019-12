Marx, Lenin en de sultan van Oman

Ik was het afgelopen weekend in Leuven. Waarom ook niet? In de Diestsestraat hadden twee te voet patrouillerende politieagenten een gesprek over “De schreeuw” van Munch. I kid you not! Ik ontmoette een drumband met uitsluitend in het rood geklede dames van enige leeftijd. Ik werd bijna overreden door een bakfietsmoeder. En mocht ik in het bezit van een smartphone zijn geweest, had ik misschien net als die vele andere mensen op de Grote Markt een foto gemaakt van hotel The Fourth, of een selfie.

Want daar werd dus de sultan van Oman verwacht. Er liepen al wat vermoedelijke Omanieten in en uit, er stonden taxi’s en zwarte busjes voor de deur. Verder was er niks te zien. Maar het idee alleen dat een puissant rijke sultan de tent voor twee maanden had afgehuurd, werkte op eenieders verbeelding.