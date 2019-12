Muntschouwburg Brussel zet opera “Hoffmanns vertellingen" in Hollywoodiaanse context

Droomverhalen over de liefde en hoe moeilijk die kan zijn, daarover gaat "Les Contes d'Hoffmann", of "Hoffmanns vertellingen", van de Franse componist Jacques Offenbach. De Brusselse Muntschouwburg verplaatst de actie van de opera naar een hedendaagse droomwereld: de filmset van Hollywood. "Het is helemaal Offenbach om opera naar de eigen tijd te halen", zegt dirigent Alain Altinoglu. "Toen hij zijn opera's schreef, verwees hij soms naar de politiek van de voorbije week."