Nederlandse magazines als vtwonen, Donald Duck en Libelle komen in handen van Belgisch DPG Media

Sanoma Media Netherlands draaide vorig jaar een omzet van 424 miljoen euro. Er werken bijna 900 mensen (of om precies te zijn: "voltijdse equivalenten"). Het Finse bedrijf geeft in Nederland verschillende magazines uit die ook in ons land enigszins bekend zijn, zoals vtwonen, Libelle, Donald Duck, Story en Veronica Magazine. Samen zijn de magazines van Sanoma goed voor 1 miljoen abonnees. Met NU.nl heeft Sanoma ook een grote nieuwssite in handen. Die bereikt maandelijks 8 miljoen bezoekers.