We verloren met z'n allen al 400.000 euro door nepadvertenties op sociale media

Afgelopen zomer bracht VRT NWS een reportage over de wereld achter deze nepadvertenties. We kwamen toen terecht in een internationaal netwerk van schimmige bedrijfjes en oplichters die elkaar hand- en spandiensten leveren.

Bij die ene valse advertentie die u op uw scherm ziet, zijn behoorlijk wat partijen betrokken. De oplichter huurt een marketingbedrijf in om mensen naar zijn site te lokken. Deze marketingbedrijven werken op hun beurt met tussenpersonen, die de advertenties maken en verspreiden. Zij ontvangen geld voor iedere 'vangst'.