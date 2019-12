Nieuwssite in Oman toont Journaalbericht van VRT NWS over de sultan (met aangepaste vertaling)

De laatste dagen was er ook heel wat te doen over de taxi's die geparkeerd stonden op de Grote Markt, maar ook daar zijn nu duidelijke afspraken over gemaakt. "Er moeten geregeld mensen worden opgepikt of teruggebracht, of er moet materiaal worden afgezet. Wat nu niet meer kan, is permanent parkeren op de Grote Markt, behalve als het om veiligheidsredenen echt noodzakelijk is. De wagens staan nu vlakbij geparkeerd zodat ze snel ter plaatse zijn."

Alle afspraken zijn volgens Marc Vranckx gemaakt tijdens een constructief gesprek met de delegatie van de sultan: "De delegatie heeft laten verstaan dat ze hier graag te gast zijn, dat ze er fier op zijn dat ze in Leuven zijn en dat ze heel graag willen meewerken met alles wat de stad, de politie en andere diensten vragen. Ze zijn ook tevreden over de opvang van de stad en zeker ook over de opvang in het ziekenhuis."