Nog 8 mensen vermist na vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland, geen hoop meer om overlevenden te vinden

In Nieuw-Zeeland is er geen hoop meer om nog overlevenden terug te vinden na de plotse vulkaanuitbarsting op White Island. De 8 mensen die nog vermist zijn, zijn welllicht overleden. Er zijn intussen 5 lichamen geborgen, een zesde slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De autoriteiten gaan dus uit van 14 doden in totaal.