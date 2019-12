Nog veel gaten in cameraschild bij start van lage-emissiezone in Gent

Vanaf 1 januari 2020 mogen vervuilende auto’s de stad Gent niet meer binnen, tenzij bestuurders betalen. De stad voert binnen de stadsring de lage-emissiezone (LEZ) in. Gent wil een betere luchtkwaliteit en wil dus zoveel mogelijk vervuilende auto’s buiten de stad. Zes camera’s gaan de nummerplaten van alle auto’s die de stad binnenrijden, controleren en overtreders bestraffen.

Nog niet sluitend, wel reële pakkans

Schepen van milieu Tine Heyse (Groen) beseft dat zes camera’s die de hele stad controleren, niet veel is. “In de loop van 2021 komen er nog negen camera’s bij en dan zijn er 15 camera’s die de nummerplaten van auto’s scannen en de vervuilende auto’s eruit halen. Het systeem van zes camera’s is nog niet sluitend, maar toch is de pakkans reëel. Ook komt er een verplaatsbare camera. Die wordt ingezet wanneer we zien dat er sluipwegen ontstaan”, zegt schepen Heyse nog. “De eerste camera’s staan aan de invalswegen van de stad”

Boetes pas vanaf februari

Een camera die nummerplaten herkent, kost 35.000 euro per stuk. Overtreders worden de eerste maand, in januari dus, nog niet beboet. Dat gebeurt pas in februari. In januari krijgen de overtreders thuis een brief waarin staat dat ze met een vervuilende auto Gent zijn binnengereden en dat dat niet mag.