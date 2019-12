Nooit te oud om te leren: 91-jarige behaalt middelbareschooldiploma

In zijn jonge jaren hield Clifford het familiebedrijf recht, stichtte een gezin en werd toen achtereenvolgens lasser en buschauffeur, met een uitgesproken technisch talent. Al die tijd bleef hij spijt hebben van zijn afgebroken studie.

Dat kwam een verpleegkundige aan de weet in het tehuis in Buffalo, waar Clifford intussen woont. Ze begreep dat het plotse einde van zijn schoolcarrière hem erg had getekend en zocht een oplossing.

"Echt een slimme kerel", zegt zijn zoon Andrew. "Wat je hem ook voorlegt, hij kan het aan." Zelf geloofde Clifford niet dat hij ooit dat begeerde getuigschrift zou halen. Maar de Benson High School steunde het initiatief en reikte hem een erediploma uit op basis van zijn jarenlange ervaring. "Ik kan er nu nog twee kanten mee uit: op de schoorsteenmantel zetten om er elke dag naar te kijken, of ermee gaan uitpakken”, zegt Clifford.