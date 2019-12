Onderzoek brengt seksuele gezondheid 45-plussers in kaart: "Bij hen wordt ook nog lekker gevreeën"

Hoe is het gesteld met de seksuele gezondheid van 45-plussers? Laten ze zich testen op soa’s? Lopen ze risico? Wat is hun seksuele voorkeur? Deze vragen komen onder andere aan bod in een grootschalige enquête van de AP Hogeschool. "Er is tot nu toe weinig onderzoek naar het seksleven van 45-plussers geweest. Ze worden vaak vergeten in de voorlichting en bovendien is er veel taboe rond", zegt onderzoeker Luka Van Leugenhaege.