Onderzoekers identificeren achilleshiel van resistente superbacterie

"We weten dat bacteriën aangeboren reactiesystemen op stress hebben, maar we begrijpen nog niet ten volle hoe deze reacties ertoe gebracht worden resistentie tegen antibiotica te veroorzaken", zei Ayesha Khan, een doctoraatsstudente aan UTHealth en de belangrijkste auteur van de nieuwe studie.

Het onderzoek toonde aan dat een proteïne, LiaX genaamd, door de bacterie wordt vrijgegeven in de omgeving om de aanwezigheid van antibiotica waar te nemen. Als de proteïne antibiotica ontdekt, veroorzaakt dat een herstructurering van de cel van de bacterie, die het geneesmiddel belet de bacterie te vernietigen.

VRE, vancomycine resistente enterococcus, is opgenomen in het laatste rapport over bedreigingen van de Amerikaanse Centers for Disease Control en het wordt meestal geassocieerd met instellingen voor gezondheidszorg, het is dus een soort van ziekenhuisbacterie. VRE kan tot ernstige complicaties leiden en veroorzaakte in 2017 bijna 5.400 sterfgevallen in de VS.

"We hebben de 'achilleshiel' ontdekt van een belangrijke multiresistente ziekteverwekker die geassocieerd is met ziekenhuizen", zei dokter Cesar Arias. "Het identificeren van de voornaamste bemiddelaar van de reactie tegen antibiotica en de eerste verdedigingslinie van ons immuunsysteem, zal belangrijke therapeutische en diagnostische onderzoekswegen openen tegen deze organismen die in verband staan met ziektes bij ernstig zieke patiënten." Arias is professor aan UTHealth en de senior auteur van de nieuwe studie.