Cannabiswinkels moeten voortaan vergunning hebben in Antwerpen

Cannabiswinkels zijn winkels waar normaal gezien geen cannabis wordt verkocht, wel producten op basis van cannabis, die wettelijk toegelaten zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan om cannabisolie, dat als medicijn kan gebruikt worden. Er mag maar een bepaald percentage werkende stof inzitten maar volgens de politie is dat niet altijd het geval. En wordt soms tegenstrijdige of foute informatie gegeven over de producten.

Illegale dingen

Vorige week vrijdag werd nog een cannabiswinkel op de Belgiëlei gesloten omdat daar illegale dingen zouden gebeuren. De stad voegt cannabiswinkels toe aan de lijst van winkels die een vergunning nodig hebben. Nu is dat al het geval voor belwinkels, telecomwinkels, shishabars en nachtwinkels.

Niet in de buurt van scholen en jeugdhuizen

In de vergunning worden de winkeliers verplicht om de juiste informatie over de samenstelling te geven. De cannabiswinkels mogen ook niet dichter dan 250 meter van jeugdhuizen of scholen liggen en er mogen geen producten aan minderjarigen verkocht worden, bijvoorbeeld. Apothekers die de cannabisproducten verkopen, zullen geen vergunning moeten hebben.

Ook in Mechelen zijn er strengere regels rond cannabiswinkels.