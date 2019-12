Oude batterijen van elektrische auto's kunnen worden omgebouwd tot thuisbatterijen

Bij de hogeschool UCLL in Diepenbeek zijn onderzoekers erin geslaagd om de batterijen van elektrische auto's om te bouwen tot een thuisbatterij. In een elektrische auto zitten ongeveer 40 batterijpacks die dan nog eens zijn opgedeeld in verschillende cellen. Na tien jaar zijn die niet meer bruikbaar voor de elektrische auto, maar voor een thuisbatterij zijn ze wel nog geschikt.

Niet makkelijk om te bouwen

"De batterijen zijn niet gemaakt om te demonteren. Bovendien maakt elke autofabrikant gebruik van zijn eigen formule om de batterijen te ontwikkelen, het kan gaan van verschillende afmetingen tot de kracht van de batterij. Het zou handiger zijn dat iedereen dezelfde formule gebruikt, zo kunnen de batterijen later makkelijker omgebouwd worden", zegt ingenieur Peter Van Hout.

Zonnepanelen

Mensen die zonnepanelen hebben kunnen met zo een batterij elektriciteit opslaan en dan gebruiken wanneer ze die nodig hebben. Als je met een elektrische wagen een halfuurtje rondrijdt, gebruik je evenveel energie als een gemiddeld gezin dat een hele dag thuis is. De batterij zal dus veel zuiniger gebruikt worden waardoor ze nog veel langer gebruikt kan worden, zo zegt Peter Van Hout nog. Bij een stroomstoring is een thuisbatterij ook heel handig, de energie die opgeslagen is in de batterij blijft gewoon zijn gang gaan.