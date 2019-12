Podcast: Is Catalonië nog altijd even verdeeld twee jaar na het referendum?

De gevangenisstraffen die de politieke leiders en activisten op 14 oktober van dit jaar kregen na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië waren loodzwaar. En ze sloegen in als een bom, waarna de Catalaanse maatschappij verdeelder en gepolariseerder dan ooit achterbleef. In deze podcast van Gijs Ramboer en Christine Van Tichel trekken we naar Catalonië, en ontmoeten we er journalisten, professoren, politici en familieleden van de gevangenen.