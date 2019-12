Postbode geflitst aan 91 km per uur in bebouwde kom: politierechter geeft ook Bpost een uitbrander

Een postbode uit Nieuwerkerken moest maandag verschijnen voor de politierechter in Halle. Hij werd geflitst in de Ijzerenkruisstraat in Roosdaal waar je normaal gezien maar 50 kilometer per uur mag rijden, maar de postbode werd er geflitst aan 91 kilometer per uur. Volgens de rechter scheurde hij door de bebouwde kom aan een echte doodrijsnelheid: “En dat bovendien op de eerste dag van de schoolvakantie in een straat met huizen en waar het fietspad bestempeld wordt als een ‘moordstrookje’."

Tijdsdruk

Volgens de advocaat van de postbode stond de man onder enorme tijdsdruk en reed hij daarom zo snel. De politierechter gaf daarom ook zijn werkgever Bpost een veeg uit de pan: “De werkgever die grotendeels functioneert met belastinggeld betaalt zelfs de boetes. Dat is dan het perverse beleid van Bpost, ze zetten de mensen aan om aan een doodrijsnelheid rond te rijden en de kosten dragen zij dan. Maar zullen ze dat ook doen als het eens echt fout loopt?”

De postbode kreeg een boete van 800 euro en een rijverbod van dertig dagen. Hij mag dat rijverbod in het weekend en op feestdagen afleggen zodat hij toch aan de slag kan blijven als postbode.