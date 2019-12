Redders 11-jarige Yuki worden gehuldigd: "De honden hadden haar kleren verscheurd en haar rechterarm was er erg aan toe"

Het moest een rustige dag worden voor Jurgen Mariën en Esther Tuls toen ze in februari 2014 van een dagje shoppen in Maastricht langs een veld in Riemst reden. "Op een bepaald moment zien we een groepje wilde honden langs de kant van de weg. Elf om precies te zijn. Ik dacht eerst dat die beesten gewoon aan het spelen waren tot ik zag dat ze een kind aan het verscheuren waren." Jurgen twijfelde geen seconde. "Ik ben beginnen toeteren, dichterbij gereden en uitgestapt om het meisje zo snel mogelijk uit die meute wilde honden te sleuren."

"De honden bleven haar bijten"

Jurgen en zijn vrouw Esther kwamen geen minuut te laat. "Haar kleren waren verdwenen en de honden bleven maar bijten. Yuki heeft het geluk gehad dat ze haar gezicht en hals goed heeft afgeschermd", zegt Jurgen. "Door al het lawaai was er nog een buurtbewoner, Gert-Jan, te hulp gesneld. Hij zei dat er een dokter in de buurt was, maar de dokter verwees ons meteen door naar het ziekenhuis van Tongeren, omdat de verwondingen te erg waren." De honden die Yuki aanvielen bleken uiteindelijk ontsnapt te zijn van bij een broodfokker uit de buurt.

Ereteken van de gouverneur

Vandaag krijgen Jurgen en zijn vrouw Esther op het provinciehuis in Antwerpen het burgerlijke ereteken voor moed en zelfopoffering. "We kijken ernaar uit om Yuki terug te zien want ze zal er straks ook bij zijn. We hebben haar nog wel een paar keer gehoord en gelukkig gaat alles goed met haar. Ze is een puber zoals alle andere meisjes van 16", besluit Jurgen Mariën.