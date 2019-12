Al meer dan 500 klachten bij Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen na vrouwonterende uitspraken Jeff Hoeyberghs

Maken de ingediende klachten ook een kans en riskeert Hoeyberghs een veroordeling? Elke Cloots, professor Mediarecht aan de universiteit van Antwerpen, denkt van wel. De professor denkt dat dit kan op basis van de seksismewet.

Die wet is pas vijf jaar geleden in werking getreden; daardoor zijn er nog geen uitspraken, legt professor Cloots uit. De professor ziet de casus-Hoeyberghs als een ideale test voor de recente wet, “om te kijken of de seksismewet werkelijk tanden heeft”.

Wat houdt die wet nu precies in? De wet bepaalt dat wie een gedrag of handeling in het openbaar of in aanwezigheid van getuigen stelt met de bedoeling om iemand als minderwaardig te beschouwen of te minachten wegens zijn geslacht of te reduceren tot zijn geslachtelijke dimensie bestraft kan worden.

De Sociale Raad van de Gentse universiteit buigt zich woensdag over een voorstel tot schorsing van de studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV), die Hoeyberghs had uitgenodigd. UGent-rector Rik Van de Walle stelt een tijdelijke schorsing van het KVHV voor.

Bekijk hier het debat in "De afspraak" met Wolfgang Van der Veken Vyncke (KVHV Gent) en Hannelore Goeman (SP.A):