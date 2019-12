Sparen op café? Zo ging dat vroeger

"Deze kast is nog altijd de spaarkas van vroeger, van toen ik met het café begonnen ben", vertelt Simonne. "De kast is stevig gemaakt, nog altijd intact. Dat was de spaarkas van de postvrienden, "de facteurs", want dit was het stamcafé van de postbodes. Zij kwamen hier gezellig een pintje drinken voor ze teruggingen naar het postkantoor."



Geld in het gleufje

Een spaarkas heeft vakjes die genummerd zijn. "Hier staan 30 nummers op, dus 30 mensen konden hier sparen", zegt Simonne. "Ieder kreeg zijn vakje en in de gleuf staken ze het geld. Ik weet niet of dat grote bedragen waren, daar heb ik me nooit mee gemoeid. De spaarders hielden ook een boekje bij waarin ze schreven hoeveel ze gespaard hadden. En als ze na een tijd de spaarkas leeghaalden, brachten ze dat geld naar de bank. Dat sparen was populair, vooral in de tijd dat mensen hun loon nog rechtstreeks in centen uitbetaald kregen. De laatste jaren deden minder en minder mensen dat."