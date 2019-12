Zesde dag op rij staking in Frankrijk, betogingen verlopen rustig

Vandaag hebben opnieuw in heel Frankrijk verschillende sectoren het werk neergelegd. Het openbaar vervoer was weer zwaar verstoord en er waren ook manifestaties. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen zo'n 339.000 mensen op straat, waarvan 31.000 in Parijs. Volgens de vakbonden ligt dat cijfer op 885.000 mensen in heel Frankrijk, met 180.000 in Parijs.