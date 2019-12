VN beloont Gent met prijs voor duurzaam voedselproject "Gent en Garde"

De Verenigde Naties belonen klimaatacties over de hele wereld met "Climate Action Awards". Bijna 700 bedrijven, organisaties en overheden dienden een dossier in, en vijftien inspirerende voorbeelden kregen een prijs. In de categorie "Planetary Health" ging de award naar "Gent en Garde". En daarmee is Gent de eerste Belgische stad met zo'n prestigieuze prijs in handen.

Gent lanceerde de voorbije zes jaar talrijke projecten die het voedselsysteem helpen verduurzamen. Zowel burgers als lokale actoren werden daar heel nauw bij betrokken. "Gent en Garde" bracht enerzijds kleinschalige initiatieven op gang, maar ook meer structurele wijzigingen in het voedselsysteem.