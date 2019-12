Van "gekraste 78-toerenplaat" tot "de Fluppe": was taalgebruik van politici vroeger beschaafder?

Peter Van Aelst onderzoekt politieke communicatie voor de Universiteit van Antwerpen. “Ook ik zie weinig nieuws onder de zon”, zegt Van Aelst. “Het grote verschil is het medium. Het zijn de sociale media die een hardere toon hebben. Daar heb je constant uitspraken, constant communicatie. Het publiek neemt meteen deel in vaak weinig fraaie bewoordingen. Het zet politici in hun hemd. De toon is harder en negatiever. De aandachtsspanne is korter op sociale media. Alles moet snel gebeuren en in korte quotes met veel emotionele reacties.”

Ook de klassieke media zijn verantwoordelijk, vindt Van Aelst. “Journalisten zoeken naar de sensationele uitspraken en niet de meest genuanceerde. Ze zoeken het negatieve dat langer blijft hangen, en vaak de krantenkop wordt.”

“Vlaams Belang domineert de sociale media met hun harde communicatie”, vervolgt Van Aelst. “Hun folders in de bus waren vroeger ook extreem, maar het lijkt of ze nu meer impact hebben. Hun communicatie resoneert en pikt snel in op de actualiteit. Toch op dit ogenblik zorgt het wel voor een verharding.”