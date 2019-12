60 verwaarloosde paarden gevonden in Brugge: "Het is om te huilen"

De dierenpolitie van Brugge ontdekte de dieren vrijdag. Mensen belden hen omdat ze een te mager paard hadden gezien in een weide. Alle dieren zijn nu in beslag genomen, de zeven zwaksten zijn naar een paardenasiel in Laarne gebracht. De andere paarden blijven voorlopig in Brugge.

Hel op aarde

De mensen van het paardenasiel "The Old Horses Lodge" in Laarne hebben nog nooit zo'n schrijnende situatie gezien. Ze konden enkel de paarden die er het slechtste aan toe waren meenemen. Dat viel hen erg zwaar. "Het is om gek van te worden. Als we meer plaats hadden, konden we ze alle zestig meepakken."

Vlees

De paardenhandelaar zou ze gefokt hebben voor het vlees. "Raar, want het zijn allemaal wandelende karkassen", zegt Marina Tondeleir van het paardenasiel. Ze denkt dat alle paarden er bovenop gaan komen, behalve één. "Bij een zwarte merrie moeten we afwachten. Haar benen zijn heel slecht. We hebben haar wonde al verzorgd, maar het gewricht staat heel stijf."

"Iedereen wil een paard tegenwoordig"

Het asiel verzorgt al 15 jaar paarden die in beslag genomen zijn, maar ze zien het alleen maar verergeren. "Elk jaar opnieuw staan wij voor dezelfde problemen. Jaar na jaar moeten wij grote groepen paarden weghalen. Sommige paarden overleven het niet. Wij kunnen dit probleem niet aan en worden er gek van."

Een paard op zich kost niet veel, maar de verzorging van een paard wel. "Mensen onderschatten dat", zegt Marina. "Ook als het nat en koud is, moet je met je paard bezig zijn. Dat zien er veel niet zitten. Als je wilt rijden, moet je een fiets kopen en geen paard."

Vergunningen voor fokken

Je hebt geen vergunning nodig om te fokken. Dat is volgens Marina een groot probleem. "Ze zetten hun hengst en merrie samen en daar komt dan een prachtig veulen uit voort. Maar als daar dan iets aan mankeert, loopt de rekening voor veel mensen te hoog op."

Castratie?

Marina verwacht van de overheid dat er een duidelijk beleid komt, zoals dat bij katten al het geval is. "Hengsten moeten niet gecastreerd of gesteriliseerd worden. Dat ligt gevoelig. Maar een hengst die 20 jaar oud is, moet alleen staan. Die kunnen wij niet in de kudde zetten."