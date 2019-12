11 tot 17 december 1944: Duitsers zetten grote aanval in, de geallieerden zijn verrast

In Griekenland hebben de Britse troepen nu openlijk partij gekozen in de burgeroorlog die daar is uitgebroken na het vertrek van de Duitsers.

Het communistische verzetsleger ELAS heeft in enkele dagen een groot deel van de hoofdstad Athene en de havenstad Piraeus in handen gekregen. Het schoot in actie nadat eerder doden waren gevallen bij een procommunistische betoging. Alleen het regeringscentrum in Athene is nog in handen van het Britse leger.

De Britten hebben kanonnen en vliegtui­gen ingezet om de regeringstroepen bij te staan. Gevangengenomen partizanen worden vaak ter plekke neergekogeld.