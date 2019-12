Aalmoezenier gevangenis Antwerpen: "Soms liggen ze met vier op een cel voor twee personen"

"Ook wij merken dat de overbevolking in de Antwerpse gevangenis een echt probleem is. Als je met te veel gevangenen op een kleine cel zit, nemen de spanningen toe. Mensen worden kregelig en er komen sneller ruzies", zegt Marianne Van Geert in "Start je dag". Zij werkt al jaren als katholiek aalmoezenier in de Antwerpse gevangenis van de Begijnenstraat. "Een cel bij ons is drie meter bij drie groot. Die is gemaakt voor twee mensen met een stapelbed erin. Bij de vrouwen valt het nog mee, maar bij de mannen is er echt te weinig plaats. Dan liggen er soms nog één of twee extra matrassen in de cel op de grond."

Geen enkele gevangenis scoort slechter dan de Begijnenstraat met 717 gevangenen voor 413 officiële plaatsen. "Dat heeft grote gevolgen. Op elke cel is er bijvoorbeeld een toilet dat enkel afgeschermd is met een paravent. Iedereen kan dus alles volgen wat er daar gebeurt." Marianne Van Geert is al zes jaar een luisterend oor voor de Antwerpse gevangenen. "Meestal denken mensen dat aalmoezeniers mannelijke priesters zijn, maar dat hoeft niet. Ik heb een gezin met vier kinderen. Er zijn trouwens steeds meer vrouwen die als aalmoezenier aan de slag zijn in onze gevangenissen."