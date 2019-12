Aalter waarschuwt wandelaars niet op vliegveld van Ursel stappen: “Er kan elk moment een vliegtuig landen”

Wie over het vliegveld van Ursel wandelt, kan weleens verrast worden door een vliegtuig. Het militair domein mag dan al verlaten zijn, toch kan het nog steeds gebeuren dat een vliegtuig er een noodlanding moet maken, en daar zijn vele wandelaars zich niet van bewust. Daarom waarschuwt de gemeente Aalter om op de paden te blijven in het Drongengoedbos.

Noodlanding

De grote landingsbaan ligt in het midden van het Drongengoedbos. Vele wandelaars gebruiken het terrein om sneller van de ene naar de andere kant te raken. Maar dat is eigenlijk niet veilig. “Het vliegveld is in principe niet toegankelijk, maar het domein is niet overal afgesloten”, vertelt boswachter Hans Vansteenbrugge.

“Het is gevaarlijk om over het vliegveld te lopen want er is altijd een risico op een confrontatie met een vliegtuig. Tijdens de week zijn er normaal geen vluchten, maar een vliegtuig in nood kan altijd gebruik maken van de landingsbaan. Zo’n naderend vliegtuig gaat enorm snel en soms kan je je niet tijdig uit de voeten maken. Er zijn ook vaak mensen die hier met hun hond komen wandelen zonder leiband. Zo’n dier weet ook niet wat hij moet doen als er plots een vliegtuig komt.”

Weinig toezicht

Boswachter Hans Vansteenbrugge is op dit moment de enige die wandelaars terecht kan wijzen: “Het militair domein is niet meer bemand. Er zitten daar geen militairen meer, dus ik ben zowat de enige die daar wat toezicht houdt en ik kom daar wel vrij regelmatig mensen tegen die er wandelen of fietsen. Het is zeker een probleem.”

Nieuwe wandelpaden

Agentschap Natuur en Bos heeft in het verleden al wandelpaden rond het vliegveld aangelegd om de wandelroute aantrekkelijker te maken. Dat heeft een deel van het probleem opgelost. “Zeker voor mensen die het bos niet goed kennen”, zegt Hans Vansteenbrugge nog. “Maar er zijn nog steeds te veel mensen die er geen gebruik van maken.”