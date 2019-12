Al 10 Gentenaars kochten oud graf voor toekomstig gebruik: "Zoeken ook "engelbewaarders" voor bekende graven"

In Gent verloopt binnenkort de concessie van heel wat graven. Daar zitten ook waardevolle grafmonumenten tussen. "We kunnen niet voor al die graven zorgen, dus zoeken we manieren om dat te doen", zegt schepen Mieke Van Hecke.

Oud graf te koop

Een eerste manier is om zélf zo'n graf te kopen voor toekomstig gebruik. "Dus iemand kan een oude grafkelder kopen voor eigen familie of voor zichzelf. De nabestaanden van die mensen zullen dan zorgen voor dat graf", zegt schepen Van Hecke. Momenteel zijn er al tien verkocht en zijn er nog 50 kandidaten voor zo'n gebruikt graf.

Word 'engelbewaarder'

Daarnaast zoekt de stad Gent ook peters en meters voor de grafkelders. "We vragen aan personen of organisaties die een band hebben met één van die grafkelders om daar het peterschap van op te nemen." Een Scoutsgroep uit Gentbrugge werd zo de peter of 'engelbewaarder' van het graf van hun stichter en zij zullen in de toekomst het graf onderhouden. "Ook de universiteit van Gent (UGent) neemt samen met het Instituut Jozef Guislain het peterschap op over het graf van Jozef Guislain. En het Willemsfonds draagt zorg voor het graf van Jan-Frans Willems.

"Zo dragen we allemaal zorg voor dat prachtige erfgoed. Dus wie wil ons ook helpen om te zorgen voor dat waardevolle erfgoed?", vraagt schepen Van Hecke. De stad neemt wel nog de verantwoordelijkheid op zich voor de graven zonder 'engelbewaarders'.