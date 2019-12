Aung San Suu Kyi vraagt Internationaal Gerechtshof om conflict in Myanmar niet erger te maken via bemoeienis

Zoals verwacht verdedigde Aung San Suu Kyi het leger van Myanmar dat volgens haar is opgetreden na aanvallen van Rohingya-rebellen. Dat klopt in feite, maar lijkt minder relevant als je het eerdere geweld en de discriminatie van de Rohingya de decennia voor 2017 bekijkt.

Het is een erg ingewikkeld conflict dat al eeuwen duurt tussen de lokale gemeenschappen in de deelstaat Rakhine, zei Aung San Suu Kyi nog, en in het buitenland wordt dat niet altijd begrepen en is er een verkeerd beeld van de situatie ontstaan.

Opvallend is dat Aung San Suu Kyi niet uitsloot dat er door het leger "overdreven geweld" en "oorlogsmisdaden" begaan zijn, maar die zullen we zelf berechten via militaire krijgsraden, beloofde ze. De situatie van de Rohingya valt volgens haar niet onder de Genocide­conventie van de Verenigde Naties uit 1948 en Aung San Suu Kyi riep het Internationale Gerechtshof in Den Haag op om zich niet met de zaak te bemoeien, omdat zoiets het conflict in Rakhine enkel nog verder op de spits zou drijven.