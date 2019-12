Limburg vervangt bordeaux vuilniszakken door grijze (mét een nieuwe sluiting)

De nieuwe vuilniszakken hebben flappen bovenaan, die je kruiselings dichtknoopt. Ze moeten dus niet meer met een apart lintje worden dichtgebonden. Ilse Luypaerts: "De sluiting van die nieuwe zakken hebben we in Lommel getest, in het Optimo-systeem. Daar werden ze als heel gebruiksvriendelijk ervaren. We hopen dat de Limburgers op die manier hun zakken gemakkelijker kunnen dichtknopen."

Vanaf 1 januari verkrijgbaar

Die nieuwe grijze zakken liggen vanaf januari volgend jaar in de winkel. En als mensen hun zakken gaan afhalen vanaf februari zijn dat ook de nieuwe grijze zakken. Maar je mag volgend jaar je bordeaux zakken uiteraard opgebruiken.