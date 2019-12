"Brexit, actually": Britse premier Boris Johnson parodieert bekende kerstfilm in laatste campagnefilmpje

Niet iedereen is onder de indruk van het filmpje. De Britse acteur Hugh Grant, die in "Love, actually" de rol speelt van de Britse premier, zei op de BBC-radio dat hij een belangrijke kaart miste uit het origineel. "Ik merkte op dat de kaart ontbrak die zegt "omdat je op Kerstmis de waarheid vertelt". En ik vraag me af of de communicatieadviseurs in de Conservatieve partij misschien dachten dat die niet zo goed zou overkomen in de handen van Boris Johnson", aldus Grant, die zich al meermaals heeft uitgesproken tegen de brexit.