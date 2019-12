Brussel gaat lage-emissiezone beter aankondigen na klachten bij "De Inspecteur"

In Brussel bestaat de lage-emissiezone (LEZ) al sinds 2018, maar een aantal luisteraars van "De inspecteur" hebben er geen goede ervaringen mee. Zo liep Tim een boete op van 350 euro, wat niet min is. De waarschuwingsborden komen veel te laat, waardoor je de zone niet meer kunt vermijden.

Brussels minister Elke Van den Brandt bevestigt het verhaal. "De LEZ strekt zich uit over het hele gewest en je vindt enkel borden op de gewestgrens. Willen we vooraf borden plaatsen, dan moet dat dus op Vlaamse bodem gebeuren en dat kunnen we zelf niet zomaar beslissen."

De vorige Brussels regering heeft de vraag gesteld aan Vlaanderen, maar blijkbaar is het nooit echt van de grond gekomen. Van den Brandt wil dat er een oplossing komt en dat die borden er komen, want wie Brussel binnenrijdt mag niet de dupe zijn van onze complexe staatsstructuur.

Informatiecampagne

De Brusselse regering wil niet enkel deze waarschuwingsborden kunnen plaatsen om bestuurders tijdig te informeren, ze wil de komende weken ook met een informatiecampagne uitpakken die duidelijke info geeft over de lage-emissiezone in het gewest. Begin 2020 worden de normen voor de LEZ in Brussel opnieuw strenger. Zo zal wie met een dieselvoertuig met Euronorm 3 rijdt het gewest niet meer in mogen.

Elke Van den Brandt: "Wie de komende maand de LEZ binnenrijdt met een wagen die vanaf 2020 ons gewest niet meer in mag, zal geflitst worden maar geen boete in de bus krijgen. Wel een waarschuwing waarin hij of zij zal kunnen lezen dat de wagen verboden is in Brussel vanaf 2020. Ook op die manier willen we extra informeren. We maken ook werk van het heraanleggen van onze invalswegen en gaan die voorzien van de mogelijkheid om terug te draaien. Daarvoor zal op verschillende plaatsen gewerkt worden met loops. Het is namelijk niet onze bedoeling om zo veel mogelijk boetes uit te schrijven, met de LEZ willen we vooral gezondere lucht in onze stad."