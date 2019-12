Greta Thunberg op VN-klimaatconferentie: "Gevaar is dat onze klimaatdoelen verkocht worden alsof we goed bezig zijn"

Thunberg onderstreepte nog eens hoe snel het momenteel aan het gaan is met onze CO2-uitstoot, die maar blijft pieken, ook vier jaar na het klimaatakkoord van Parijs. Als we zo blijven voortdoen, zal over ongeveer 8 jaar ons koolstofbudget om onder anderhalve graad opwarming te blijven (wat we nog in totaal mogen uitstoten aan CO2, vooraleer we in zo'n scenario zitten, red.) op zijn, zei ze. "Dit is geen opinie of een politieke visie. Het is de best beschikbare wetenschap die dat zegt." Ze voegde er nog aan toe: "Vele wetenschappers zeggen dat die cijfers veeleer gematigd zijn, maar het zijn deze voorzichtige cijfers die in het IPCC-klimaatrapport staan."

"We hebben geen tijd meer om de wetenschap er niet bij te betrekken. (...) Ik heb het al zo vaak over die koolstofbudgetten gehad, maar dat wordt keer op keer genegeerd en dus blijf ik het zeggen."

Thunberg onderstreepte ook dat de opwarming iedereen ter wereld treft, ook de armere landen, en dat de rijke landen "hun eerlijke bijdrage" moeten leveren. "We hebben allemaal werk te doen, maar sommigen meer dan anderen." Er sterven nu al mensen door klimaatverandering, zei ze.