De NASA stelt voor: Mars 2020, de nieuwe en verbeterde Marsrover

In 2004 werden de 'tweeling rovers' Spirit en Opportunity op Mars gezet om 'het water te volgen' en dat bleek een succes. De onbemande voertuigjes vonden aanwijzingen dat er op Mars ooit stromend water was geweest, voor de planeet een bevroren woestijn werd. Dat riep de vraag op wanneer dat water verdwenen was en waarom?

Om daarover meer te weten te komen, lanceerde de NASA het veel grotere Mars Science Laboratory (MSL), beter bekend als Curiosity. Sinds die rover in 2012 geland is, zwerft hij rond door de Gale Crater. Curiosity ontdekte dat die miljarden jaren geleden een meer bevatte, en dat een leefmilieu geweest was waarin microbieel leven mogelijk zou kunnen geweest zijn.

De rover is nog steeds op jacht naar aanwijzingen over dit leefmilieu terwijl hij nu de 5 kilometer hoge Mount Sharp beklimt. Die staat in de Gale Crater en werd gedeeltelijk gevormd door water.

Van februari 2021 zal Mars 2020 zo'n 6.000 kilometer verder op Mars ook een landschap verkennen dat gevormd werd door water: de Jezero Crater, de site van een oude delta. Maar Mars 2020 zal verder gaan dan Curiosity en een volgende wetenschappelijke stap zetten: de rover zal zoeken naar echte aanwijzingen van vroeger leven, zogenoemde biosignaturen.

Mars 2020 zal stalen van rotsen en losse grond nemen die door toekomstige missies zouden opgehaald kunnen worden en naar de aarde teruggebracht voor een diepgaande studie.