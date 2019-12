Fatma Taspinar vrijwilligt: "Communiceren met mensen met dementie lukt enkel door mee te gaan in hun niemandsland"

De bedoeling is om de bejaarden via een rollenspel opnieuw een rol te laten opnemen die ze vroeger hadden, maar nu verloren zijn. Zoals moeder, of leerkracht. "We willen de persoon met dementie de regie voor één keer terug in handen geven. Tegenover het clownspersonage hebben ze automatisch het gevoel dat ze slimmer zijn, en controle hebben over de situatie. En het gevoel dat ze het wél nog weten, is het tegenovergestelde van wat ze door hun dementie ervaren", aldus Debeuf. "Mensen met dementie verkeren vaak in de onrust van een niemandsland, en wij proberen hen richting te geven."